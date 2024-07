Ein Autofahrer fährt in Seoul in eine Menschenmenge. Es gibt mehrere Tote.

Polizeibeamte kontrollieren eine Unfallstelle in der Nähe des Rathauses. Ein Autofahrer hat in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul nach Medienberichten mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst. Es habe bei dem Unfall mindestens neun Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei. (zu dpa: «Auto reißt bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod»)

Polizeibeamte kontrollieren eine Unfallstelle in der Nähe des Rathauses. Ein Autofahrer hat in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul nach Medienberichten mehrere Menschen auf einem Gehweg erfasst. Es habe bei dem Unfall mindestens neun Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei. (zu dpa: «Auto reißt bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod») Foto: Seo Dae-yeon/DPA

Anzeige

Seoul (dpa). Ein Autofahrer hat in der südkoreanischen Millionenmetropole Seoul zahlreiche Fußgänger mit seinem Fahrzeug erfasst und mehrere von ihnen tödlich verletzt. Es habe bei dem Unfall am Montagabend (Ortszeit) im Zentrum der Hauptstadt mindestens neun Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei. Vier weitere Menschen seien verletzt worden, drei von ihnen befänden sich in einem kritischen Zustand. Der Fahrer, bei dem es sich um einen älteren Mann handle, sei festgenommen worden.

Der Unfall ereignete sich in der Nähe des Rathauses in der Innenstadt. Zahlreiche Menschen standen laut Yonhap an einer Kreuzung, als der Fahrer in die Menge fuhr. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie in der Nähe der Teil eines Metall-Straßenzauns als Folge des Unfalls niedergerissen war.

Polizeibeamte kontrollieren eine Unfallstelle in der Nähe des Rathauses. Es habe bei dem Unfall mindestens neun Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei. Mehrere Personen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. (zu dpa: «Auto reißt bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod») Foto: YNA/DPA

Die Polizei ging Yonhap zufolge davon aus, dass der Fahrer, der den Unfall mutmaßlich verursachte, die Straße in falscher Richtung befahren hatte. Bevor sein Auto die Fußgänger erfasst habe, sei er mit zwei anderen Fahrzeugen kollidiert. Er soll demnach angegeben haben, sein Auto habe plötzlich beschleunigt. Der Unfallhergang werde noch genauer untersucht, hieß es.

Polizeibeamte kontrollieren eine Unfallstelle in der Nähe des Rathauses. Es habe bei dem Unfall mindestens neun Tote gegeben, berichteten südkoreanische Sender und die nationale Nachrichtenagentur Yonhap unter Berufung auf die Polizei. Mehrere Personen seien verletzt worden, einige von ihnen schwer. (zu dpa: «Auto reißt bei Unfall in Seoul neun Menschen in den Tod») Foto: Seo Dae-yeon/DPA