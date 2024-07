Polizisten und Feuerwehrleute stehen neben Rettungsfahrzeugen in der Nähe der Bar "Le Ramus" (nicht zu sehen), wo ein Autofahrer am 17. Juli 2024 in Paris auf die Terrasse eines Cafés fuhr und mehrere Verletzte hinterließ. (zu dpa: «Auto rast in Pariser Restaurant - Ein Toter und Verletzte») Foto: Ian Langsdon/DPA