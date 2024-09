Eigentlich wollte das australische Wetteramt nur eine Frühwarn-Software testen. Dann wurde ein Tsunami-Alarm per App versendet.

Eine australische Flagge weht am Main Beach. Das nationale Wetteramt des Landes (BOM) hat versehentlich eine Tsunami-Warnung für die Ostküste herausgegeben. Die Warnung für die Bundesstaaten New South Wales, Queensland, Victoria und Tasmanien war als Push-Benachrichtigung auf die BOM-Wetter-App sowie andere Frühwarn-Apps gespielt worden, obwohl es sich eigentlich nur um einen Test handelte. (zu dpa: «Australisches Wetteramt sendet versehentlich Tsunami-Warnung»)

Eine australische Flagge weht am Main Beach. Das nationale Wetteramt des Landes (BOM) hat versehentlich eine Tsunami-Warnung für die Ostküste herausgegeben. Die Warnung für die Bundesstaaten New South Wales, Queensland, Victoria und Tasmanien war als Push-Benachrichtigung auf die BOM-Wetter-App sowie andere Frühwarn-Apps gespielt worden, obwohl es sich eigentlich nur um einen Test handelte. (zu dpa: «Australisches Wetteramt sendet versehentlich Tsunami-Warnung») Foto: Dave Hunt/DPA

Anzeige

Canberra (dpa). Verwirrung in Australien: Das nationale Wetteramt des Landes (BOM) hat versehentlich eine Tsunami-Warnung für die Ostküste herausgegeben. Die Warnung für die Bundesstaaten New South Wales, Queensland, Victoria und Tasmanien wurde am Vormittag (Ortszeit) als Push-Benachrichtigung auf die BOM-Wetter-App sowie andere Frühwarn-Apps gespielt – obwohl es sich nur um einen Test handelte.

«Die Warnungen wurden der Öffentlichkeit irrtümlicherweise im Rahmen von Tests der Software für das Tsunami-Frühwarnsystem zugespielt», teilte das Wetteramt später mit. Sie seien umgehend wieder gelöscht worden. «Unsere Behörde weiß um die durch diesen Test verursachte Verwirrung und entschuldigt sich dafür.»

Empfohlener redaktioneller Inhalt von Twitter Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienst Twitter übermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Dieser Inhalt ergänzt den Artikel. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen und auch wieder ausblenden. Mit dem öffnen des externen Inhaltes erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre Daten an den externen Dienstübermittelt werden. Mehr dazu finden Sie in der Datenschutzerklärung Öffnen

Der Katastrophenschutzkoordinator von Queensland, Shane Chelepy, bezeichnete das Versehen als «bedauerlich» und betonte, die Warnung hätte nie verschickt werden dürfen. «Sie enthielt zwar den Hinweis, dass es sich um einen Test handelte, aber nicht so klar, wie es hätte sein sollen.» Viele User äußerten sich in sozialen Netzwerken über ihre Verwirrung. «Eine kurze Panik erfasste Teile Ostaustraliens», schrieb der australische «Guardian».