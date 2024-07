Die berühmten Millaa Millaa Falls im tropischen Bundesstaat Queensland zählen zu den schönsten Wasserfällen Australiens. Zwei Schwimmer sind am Dienstag auf tragische Weise in dem Wasserloch unter dem Wasserfall ertrunken. Unfälle an der Touristenattraktion sind extrem selten. (zu dpa: «Australien: Zwei Männer sterben an weltberühmtem Wasserfall») Foto: Carola Frentzen/DPA