Ein Krokodil schwimmt im Adelaide River im Northern Territory. Nach der tödlichen Krokodilattacke auf ein Kind in Australien haben Ranger das verantwortliche Tier getötet. Das 4,2 Meter lange Reptil wurde bereits am Wochenende aufgespürt und erschossen, aber wurde erst jetzt an der Wasseroberfläche treibend gefunden. (zu dpa: «Australien: Krokodil nach tödlichem Angriff auf Kind getötet») Foto: Carola Frentzen/DPA