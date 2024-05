San Juan

Argentinien: Leiche von Deutscher identifiziert

Von dpa

i Rettungskräfte suchen nach der 19-Jährigen, die von einer Wanderung auf den Berg Cerro de las Tres Marías nicht zurückgekehrt war. Foto: ---/dpa

Die 19-Jährige war bei einer Bergwanderung in der Provinz San Juan in eine Felsspalte gestürzt und ums Leben gekommen. In einer mehrstündigen Bergungsaktion brachten Bergretter die Leiche ins Tal.