Angst vor Wespenschwarm: Urlauber stirbt in Italien

Crotone (dpa). Auf der Flucht vor einem Wespenschwarm ist an einem Strand in Italien ein Urlauber gestorben – vermutlich aus Angst, weil er gegen Wespenstiche allergisch war. Der 47 Jahre alte Mann aus der Ukraine erlitt nach Angaben der Polizei am Strand der süditalienischen Stadt Crotone einen Herzinfarkt oder einen Herzstillstand. Ursprünglich hatten die Rettungsdienste vermutet, dass er von den Insekten gestochen worden war und einen allergischen Schock erlitt. Bei der Obduktion wurde an seinem Körper jedoch kein einziger Stich gefunden.

Der Ingenieur hatte mit seiner Familie einen Kurzurlaub in Süditalien verbringen wollen. Als der Wespenschwarm auftauchte, geriet er in Panik und rannte schnellstens in Wasser. Dort blieb er plötzlich leblos liegen. Alle Hilfe kam zu spät. Nach Angaben der Behörden griffen die Wespen auch mehrere Helfer an, was später auch die Bergung des Leichnams erschwerte. Die Stadt ordnete inzwischen die Schließung des Strandabschnitts an. Die Insekten hatten sich in der Nähe mehrere Nester gebaut, die nun vernichtet werden sollen.