Abgeordneter kehrt nach Amputationen zurück

London (dpa). Wegen einer Sepsis mussten einem britischen Abgeordneten beide Hände und Füße abgenommen werden. Nach monatelanger Pause erschien Craig Mackinlay am Mittwoch unter tosendem Applaus wieder im Parlament in London. Parlamentspräsident Lindsay Hoyle holte den konservativen Politiker persönlich am Eingang ab und geleitete ihn die Stufen hinauf.

Im Sitzungssaal winkte der 57-Jährige sichtlich gerührt mit seinen silbernen Prothesen zu seinen Kolleginnen und Kollegen, die ihn mit Standing Ovations empfingen. Auch Oppositionsführer Keir Starmer, der Chef der sozialdemokratischen Labour-Partei, würdigte Mackinlays Kampfgeist und die Dienstpflicht.

Der Abgeordnete hatte am 27. September 2023 einen septischen Schock erlitten. Im Krankenhaus wurde er 16 Tage lang in ein künstliches Koma versetzt und am 1. Dezember operiert. Bei der kommenden Parlamentswahl, die noch dieses Jahr stattfinden soll, will Mackinlay wieder in seinem Wahlkreis in Südostengland antreten.