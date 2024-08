28.10.2017, Australien, Coffs Harbour: Ein Östliches Graues Riesenkänguru steht im Nationalpark „Look At Me Now Headland“. In Australien muss ein Mann nach dem Tod von 71 Kängurus auf seinem Grundstück 80.000 Australische Dollar (48.000 Euro) Strafe zahlen. Ein Gericht in Shepparton nördlich von Melbourne habe den 65-Jährigen für schuldig befunden, für den Schmerz, das Leiden und den Tod der Östlichen Grauen Riesenkängurus verantwortlich zu sein. (zu dpa: «71 tote Kängurus – Australier zu hoher Geldstrafe verurteilt»)

Foto: Dave Hunt/DPA