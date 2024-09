Passagiere drängen sich am 19. Juli 2024 vor dem Abflugterminal für internationale Flüge auf dem Flughafen Fiumicino bei Rom, da viele Flüge aufgrund des weltweiten Internetausfalls verspätet sind oder gestrichen wurden. Microsoft teilt mit, dass Nutzer weltweit aufgrund eines weit verbreiteten Ausfalls möglicherweise nicht auf verschiedene Microsoft 365-Anwendungen und -Dienste zugreifen können. Die Ursache, die genaue Art und das Ausmaß des Ausfalls waren unklar. Microsoft schien in seinen X-Posts anzudeuten, dass sich die Situation bessert, aber Stunden später meldeten Fluggesellschaften auf der ganzen Welt weitreichende Ausfälle. (zu dpa: «47 Jahre nach Doppelmord in Australien: Mann in Rom gefasst») Foto: Gregorio Borgia/DPA