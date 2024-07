39 Beamte bei Krawallen nach tödlichem Angriff verletzt

Menschen stoßen während Unruhen mit der Polizei zusammen, in der Nähe des Ortes, an dem am Vortag drei Mädchen bei einem Messerangriff getötet wurden. Bei schweren Ausschreitungen von Rechtsextremen nach dem tödlichen Messerangriff im englischen Southport sind 39 Polizisten verletzt worden. (zu dpa: «39 Beamte bei Krawalle nach tödlichem Messerangriff verletzt») Foto: Richard Mccarthy/DPA