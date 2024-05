Karlsruhe

Baden-Württemberg

35-Jähriger stirbt am Karlsruher Güterbahnhof

Von dpa

i ARCHIV - Am Güterbahnhof in Karlsruhe ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Foto: Marcus Brandt/dpa

Tragischer Unfall in Karlsruhe: Ein Mann steigt am Güterbahnhof auf einen Kesselwagen und stirbt an einem Stromschlag.