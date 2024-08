Außenansicht der Ortskirche eines Abruzzen-Dorfes bei L'Aquila. Kirche des Abruzzen-Dorfes L'Aquila. Nach tagelanger Suche wurde ein vermisster deutscher Student in den Abruzzen tot entdeckt. (Symbolbild) (zu dpa: «25-jähriger Deutscher in Abruzzen ums Leben gekommen»)

Außenansicht der Ortskirche eines Abruzzen-Dorfes bei L'Aquila. Kirche des Abruzzen-Dorfes L'Aquila. Nach tagelanger Suche wurde ein vermisster deutscher Student in den Abruzzen tot entdeckt. (Symbolbild) (zu dpa: «25-jähriger Deutscher in Abruzzen ums Leben gekommen») Foto: Lena Klimkeit/DPA

Rom (dpa). In Italien ist der Leichnam eines 25 Jahre alten Deutschen gefunden worden, der vermutlich beim Bergsteigen ums Leben kam. Der Tote wurde nach Angaben der Bergwacht nach tagelanger Suche in einer Schlucht am 2561 Meter hohen Monte Prena in der mittelitalienischen Gebirgskette der Abruzzen entdeckt. Dabei kamen auch Hubschrauber und Drohnen zum Einsatz.

Der Student wurde bereits seit mehreren Tagen vermisst, nachdem er von einer Bergtour nicht zurückgekommen war. Seine Familie hatte nach italienischen Medienberichten zuletzt am 9. August ein Lebenszeichen erhalten. Der Deutsche hatte im Rahmen des europäischen Studienprogramms Erasmus in der norditalienischen Stadt Padua Forstwirtschaft studiert. In den Bergen war er allein unterwegs.