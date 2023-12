24-Jähriger soll seine Schwester getötet haben

Der Tatort in Bremen ist mit Flatterband der Polizei abgesperrt. Foto: ---/Nord-West-Media TV /dpa

Bremen (dpa). Ein 24-Jähriger soll in einer Wohnung in Bremen seine ein Jahr jüngere Schwester getötet haben. Der Tatverdächtige sei in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus widerstandslos festgenommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Sonntag. Die Mordkommission ermittele wegen eines Tötungsdelikts.

Nach Polizeiangaben soll der 24-Jährige am Samstag kurz vor Mitternacht selbst bei der Polizei angerufen und gesagt haben, er habe seiner Schwester etwas angetan. Die Einsatzkräfte fanden die leblose junge Frau in einem Zimmer der Wohnung. Trotz Wiederbelebungsversuchen starb die 23-Jährige noch dort.

Die Spurenlage deutet den Ermittlern zufolge darauf hin, dass die junge Frau durch Fremdeinwirkung starb. Weitere Details wurden zunächst nicht genannt. Ihr Bruder stehe im dringenden Tatverdacht, sie getötet zu haben, hieß es.

Zum Tatzeitpunkt am späten Samstagabend hatten sich weitere Familienangehörige der Geschwister in der Wohnung aufgehalten, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Die Befragung der Angehörigen laufe noch. Beamte von der Spurensicherung waren noch am frühen Sonntagmorgen am Tatort im Einsatz, das Haus war mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt.