Badegäste sonnen sich am Strand Bacvice in Split. In der Nacht zum Mittwoch erlitten 24 junge Urlauber Verletzungen, als die Glasfassade im Eingangsbereich zu einem populären Nachtklub zerbarst. (zu dpa: «24 Verletzte vor Nachtklub in Split - Glaswand geborsten») Foto: Fernando Gutierrez-Juarez/DPA