20 Häuser in NRW beschädigt – Verdacht auf Tornado

dpatopbilder - Umgestürzte Bäume auf dem Gelände eines Gymnasiums in Korschenbroich bei Mönchengladbach. Foto: David Young/dpa

Korschenbroich (dpa) – In Korschenbroich bei Mönchengladbach hat am Donnerstag möglicherweise ein Tornado ungefähr 20 Häuser beschädigt. Ein Hausdach sei vollständig abgedeckt worden, sagte ein Sprecher der Polizei Neuss am Morgen. Es sei niemand verletzt worden.

Der Verdacht, dass es sich bei dem Wetterphänomen um einen Tornado gehandelt habe, liege nahe, sagte ein Sprecher der Feuerwehr Korschenbroich, der selbst Augenzeuge war. Bestätigen könne er dies aber nicht.

In Korschenbroich bei Mönchengladbach möglicherweise ein Tornado ungefähr 20 Häuser beschädigt. Foto: David Young/dpa

Auch der Deutsche Wetterdienst (DWD) konnte das Wetterphänomen am Morgen nicht bestätigen. Expertinnen und Experten müssten etwa Bilder davon erst analysieren, sagte ein Sprecher. Auch zur Höhe des Sachschadens wurde am Morgen nichts bekannt.

Ein Schild liegt nach einem Unwetter in Korschenbroich auf einer Straße. Foto: David Young/dpa

Korschenbroich liegt östlich von Mönchengladbach im Rhein-Kreis Neuss.