150.000 Schaulustige bei Kieler Windjammerparade

i Zahlreiche große und kleine Segelschiffe fahren während der Windjammerparade auf der Kieler Förde. Foto: Jonas Walzberg/dpa

Rund 150.000 Schaulustige verfolgten am Samstag die traditionelle Windjammerparade auf der Förde. Das Marine-Segelschulschiff «Gorch Fock» führte diese mit zahlreichen Gästen an Bord an.