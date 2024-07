Ein Salzwasserkrokodil, aufgenommen in Darwin. Im tropischen Norden von Australien suchen Einsatzkräfte fieberhaft nach einer 12-Jährigen, die wahrscheinlich von einem Krokodil attackiert wurde. Das Mädchen wurde zuletzt in einem Wasserlauf namens Mango Creek etwa 350 Kilometer südwestlich von Darwin gesehen. (zu dpa: «12-Jährige in Australien wahrscheinlich von Krokodil getötet»)

Foto: epa/DPA