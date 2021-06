Espelkamp

Zwei Tote in Espelkamp – Mutmaßlicher Schütze festgenommen

Nach tödlichen Schüssen mit zwei Opfern in Espelkamp in Nordrhein-Westfalen ist der mutmaßliche Täter gefasst worden. Die Festnahme erfolgte im niedersächsischen Diepenau, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.