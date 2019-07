Stockholm

Zwei Passagiere von Fähre in Ostsee gefallen

Nach einem Sturz von einer Fähre in die Ostsee sind zwei Passagiere aus Litauen vermutlich tot. Die Einsatzkräfte seien nach einer mehrstündigen Suchaktion in der Nacht zu der Einschätzung gekommen, dass man die beiden nicht mehr lebend finden könne, teilte der schwedische Seenotrettungsdienst mit. Eine Sprecherin sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Suche sei nach knapp sechs Stunden abgebrochen worden. Die Fähre verkehrt regelmäßig zwischen dem südschwedischen Karlshamn und Klaipeda in Litauen.