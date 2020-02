Menden

Zehnjährige im Sauerland vermisst – Suche bisher erfolglos

Mehr als 400 Helfern haben gestern und heute in Menden/Sauerland nach einem vermissten zehnjährigen Mädchen gesucht. Die Polizei befürchtet Schlimmes, weil mehrere Spürhunde sie in Richtung des Flusses Hönne geführt haben, der derzeit reichlich Wasser führt, wie ein Sprecher berichtet. Dort verlor sich die Spur des Mädchens in unmittelbarer Nähe des Elternhauses. „Wenn sie in das Wasser gefallen ist, gibt es kaum Hoffnung, dass sie das überlebt haben könnte.“ Die Zehnjährige sei Autistin, entsprechend scheu und könnte sich daher auch irgendwo versteckt haben.