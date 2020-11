Berlin

Youssoufa Moukoko ist jüngster Spieler der Bundesliga-Geschichte

Youssoufa Moukoko ist der jüngste Spieler in der Geschichte der Fußball-Bundesliga. Einen Tag nach seinem 16. Geburtstag wurde der Angreifer am Samstagabend für Borussia Dortmund in der Partie bei Hertha BSC eingewechselt.