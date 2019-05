Paris

Weniger „Gelbwesten“ in Frankreich auf den Straßen

Kurz vor dem Haupttag der Europawahl sind in Frankreich erneut Tausende „Gelbwesten“-Demonstranten auf die Straßen gegangen. Der Zulauf zu den Protesten war aber geringer als in den Wochen zuvor. Landesweit seien 12 500 Demonstranten gezählt worden, berichtet der Fernsehsender BFMTV unter Berufung auf das französische Innenministerium. In Paris waren demnach 2100 Demonstranten unterwegs. Die „Gelbwesten“-Bewegung selbst sprach von mindestens 35 000 Demonstranten in ganz Frankreich, berichtet Franceinfo.