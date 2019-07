Genf

Weltweit fehlt Hilfe bei Nikotinsucht-Ausstieg

Der Nichtraucherschutz wächst zwar weltweit und das Rauchen wird in den meisten Ländern immer teurer und schwerer gemacht – aber bei Hilfen zur Entwöhnung hapert es noch. Zu diesem Schluss kommt die Weltgesundheitsorganisation in ihrem neuen Welt-Tabak-Bericht. Bei Deutschland bemängelt die WHO, dass es immer noch zu wenig strikte Vorgaben für rauchfreie öffentliche Räume gebe. Bei der Unterstützung von Rauchern, die die Nikotinsucht loswerden wollen, sieht sie auch Nachholbedarf. Werbeverbote sollten verschärft werden.