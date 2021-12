Wiesbaden

„Wellenbrecher“ ist „Wort des Jahres“ 2021

„Wellenbrecher“ ist das „Wort des Jahres“ 2021. Der aus dem Küstenschutz und Schiffbau bekannte Begriff werde für Maßnahmen benutzt, die zum Schutz der Bevölkerung in der Corona-Pandemie angewendet werden, erklärte die Gesellschaft für deutsche Sprache ihre Entscheidung am Freitag in Wiesbaden.