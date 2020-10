Köln

Wegen Corona: RTL-Dschungelcamp fällt in diesem Winter aus

Das für Anfang 2021 geplante RTL-Dschungelcamp in Wales fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Das sagte ein RTL-Sprecher in Köln am Donnerstag. Statt der geplanten Übertragung aus Wales plane man nun eine Ersatz-Show zu dem Format in Deutschland. Zuvor hatten die „Bild“-Zeitung und der Branchendienst dwdl.de berichtet.