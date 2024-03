Bedburg-Hau

Vier Tote bei Brand in Seniorenheim

Von dpa

In einer Seniorenresidenz im niederrheinischen Bedburg-Hau sind bei einem Brand nach ersten Angaben vier Menschen gestorben. Der Brand brach in der Nacht auf Montag aus, wie die Polizei am Morgen mitteilte, nachdem zuvor der WDR berichtet hatte.