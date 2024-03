Scheeßel

Vier Menschen tot nach Schüssen in Niedersachsen

Von dpa

Nach Schüssen in den niedersächsischen Gemeinden Scheeßel und Bothel sind vier Menschen tot. Der mutmaßliche Täter habe sich gestellt, teilten die Staatsanwaltschaft Verden und die Polizei am Freitag in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit.