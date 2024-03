Grünheide

Verwaltungsgericht: Baumhäuser im Protestcamp gegen Tesla dürfen bleiben

Von dpa

Die Baumhäuser im Protestcamp nahe der Tesla-Autofabrik in Grünheide dürfen bleiben. Das Verwaltungsgericht in Potsdam wies entsprechende Auflagen der Polizei am Dienstag zurück. Gegen die Entscheidung ist noch eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg möglich.