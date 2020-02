Archivierter Artikel vom 15.01.2020, 18:16 Uhr

Erfurt

Vertrag für rot-rot-grüne Thüringer Minderheitsregierung fertig

Linke, SPD und Grüne in Thüringen haben sich auf einen Vertrag für eine Minderheitsregierung verständigt. Das teilten die Parteispitzen am Mittwoch in Erfurt mit. Das Regierungsprogramm enthält gemeinsame Projekte wie ein drittes beitragsfreies Kita-Jahr, ist aber nicht so detailliert wie ein Koalitionsvertrag.