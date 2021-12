Abu Dhabi

Verstappen gewinnt zum ersten Mal die Formel-1-WM

Max Verstappen hat zum ersten Mal den Fahrertitel in der Formel 1 geholt und Rekordweltmeister Lewis Hamilton entthront. Der 24 Jahre alte Niederländer machte seinen Triumph am Sonntag im Red Bull durch einen dramatischen Sieg beim Saisonfinale in Abu Dhabi perfekt.