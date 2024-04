Solingen

Verdächtiger für Brand mit vier Toten in Solingen ermittelt

Von dpa

Nach dem Brand mit vier Toten in Solingen hat die Polizei einen Verdächtigen ermittelt. Der 39-Jährige soll zwei Wochen nach dem Feuer zudem einen Mann mit einer Machete angegriffen und lebensgefährlich verletzt haben, wie die Ermittler am Mittwoch in Wuppertal mitteilten.