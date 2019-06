Brüssel

USA rufen Iran zu Verhandlungen auf

Brüssel (dpa). Im Konflikt mit dem Iran hat US-Verteidigungsminister Mark Esper die Führung in Teheran aufgefordert, an den Verhandlungstisch zu kommen. Die USA wollten nicht, dass provokative Handlungen des Irans zur Eskalation führen, sagte Esper bei einem Nato-Treffen in Brüssel. Zugleich rief der kommissarische Pentagon-Chef die Alliierten dazu auf, das iranische Verhalten öffentlich zu verurteilen. Sie sollten den Iran dazu drängen, Verhandlungen mit Washington aufzunehmen.