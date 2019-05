Frankenthal

Urteil im sogenannten Babymordprozess erwartet

Drei Jahre nach dem Tod eines Babys will das Landgericht im pfälzischen Frankenthal heute das Urteil gegen den angeklagten Vater verkünden. Der Staatsanwaltschaft zufolge soll der heute 35 Jahre alte Deutsche seine zwei Monate alte Tochter am 13. Mai 2016 „aus übersteigerter Eifersucht“ aus dem zweiten Stock eines Hauses geworfen und so getötet haben. Die Anklagebehörde fordert eine Gesamtstrafe von 15 Jahren Gefängnis. Sie sieht durch einen Kokainkonsum zur Tatzeit eine eingeschränkte Schuldfähigkeit als gegeben.