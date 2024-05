Den Haag

UN-Gericht: Israel muss Militäreinsatz in Rafah sofort einstellen

Von dpa

Der Internationale Gerichtshof verpflichtet Israel zu einer sofortigen Beendigung des Militäreinsatzes in Rafah. Mit der Entscheidung entsprach das höchste Gericht der Vereinten Nationen in Den Haag am Freitag einer Forderung Südafrikas.