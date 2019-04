Ladenburg

Unbekannte beschädigen fahrenden ICE-ZUG

Unbekannte haben in Baden-Württemberg einen fahrenden ICE beschädigt. Nach Angaben der Bundespolizei meldete ein Zugreisender am späten Donnerstagabend bei Ladenburg Schäden an einer ICE-Scheibe. Die Deutsche Bahn stellte beim nächsten Halt daraufhin mehrere Beschädigungen an der Außenseite des Zuges fest – an Türen, Fenstern und Zugwänden. Die etwa 150 Fahrgäste stiegen in Mannheim in andere Züge um. „Reisende waren zu keiner Zeit gefährdet“, erklärte die Bundespolizei. Es wird wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt.