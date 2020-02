Archivierter Artikel vom 02.01.2020, 15:44 Uhr

Ankara

Türkisches Parlament erlaubt Militärintervention in Libyen

Das türkische Parlament hat grünes Licht für eine mögliche Militärintervention in Libyen gegeben. Präsident Recep Tayyip Erdogan erhielt am Donnerstag für ein Jahr die Erlaubnis, Truppen in das Bürgerkriegsland zu schicken.