Istanbul

Türkisches Militär setzt Bodenoffensive in Nordsyrien fort

Das türkische Militär hat seine Offensive gegen Kurdenmilizen in Nordsyrien fortgesetzt. In einem Tweet des Verteidigungsministeriums in Ankara hieß es, die Soldaten würden im Osten des Flusses Euphrat weiter vorrücken. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan hatte den Beginn des lange geplanten Militäreinsatzes gestern per Twitter bekanntgegeben. In den ersten Stunden der Angriffe waren nach Angaben von Aktivisten mindestens 15 Menschen getötet worden. Unter den Opfern seien auch zwei Kinder.