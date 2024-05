New York

Trumps Strafmaß in New Yorker Prozess wird am 11. Juli verkündet

Von dpa

Nach dem Schuldspruch des früheren US-Präsidenten Donald Trump im Schweigegeldprozess in New York soll das Strafmaß gegen den Republikaner am 11. Juli verkündet werden. Das teilte der zuständige Richter am Donnerstag in New York mit.