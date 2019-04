Washington

Trumps empfingen Kinder zum traditionellen Ostereierrollen

Hunderte Kinder und ihre Familien haben am Ostermontag in Washington die Chance ergriffen, auf Tuchfühlung mit dem US-Präsidenten zu gehen. Donald Trump und seine Frau Melania hatten zum traditionellen Ostereirollen im Garten des Weißen Hauses geladen. In einer kurzen Ansprache auf dem Balkon sagte Trump, der neben einem Menschen in Osterhasenkostüm mit großer Brille stand, das Weiße Haus sei in fantastischem Zustand – ebenso wie die Vereinigten Staaten. Hand in Hand begab sich das Präsidentenpaar anschließend selbst unter seine Gäste.