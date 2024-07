Washington

Treffen in den USA

Trump: Werde Netanjahu in Florida empfangen

Von dpa

Der republikanische Präsidentschaftskandidat Donald Trump will eigenen Angaben nach Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu in seinem Anwesen in Florida empfangen. Das kündigte der frühere US-Präsident über seine Online-Plattform Truth Social an.