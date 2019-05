Washington

Trump warnt Palästinenser vor „Terrorakten gegen Israel“

Nach dem Ausbruch neuer Gewalt zwischen Israelis und militanten Palästinenserorganisationen im Gazastreifen hat US-Präsident Donald Trump den Bewohnern des Küstengebiets eine Warnung erteilt. „An die Menschen in Gaza: Diese Terrorakte gegen Israel werden euch nur noch mehr Elend einhandeln. Stoppt die Gewalt und arbeitet auf Frieden hin – es ist möglich!“, schrieb Trump in der Nacht zu Montag auf Twitter. Hintergrund ist der schwerste Gewaltausbruch in der Region seit dem Gaza-Krieg vor fünf Jahren.