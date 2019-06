Osaka

Trump und Xi reden über Handelskrieg

US-Präsident Donald Trump und Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping sind in Osaka in Japan zusammengetroffen, um über Wege aus ihrem Handelskrieg zu sprechen. Das Ergebnis der Gespräche am Rande des Gipfels der großen Wirtschaftsnationen wird mit Spannung erwartet. Ob es wirklich zu einem „Waffenstillstand“ und einer Wiederaufnahme der festgefahrenen Handelsgespräche kommen wird, muss sich zeigen.