Washington

Trump: Migranten sollen bei Kritik an Lagern fernbleiben

US-Präsident Donald Trump hat Kritik an den Zuständen in Internierungslagern für Migranten zurückgewiesen. „Viele dieser illegalen Ausländer leben jetzt viel besser als dort, wo sie herkamen“, schrieb Trump auf Twitter. Sollten die internierten Migranten unglücklich über die Zustände in den Lagern an der Grenze zu Mexiko sein, dann „sagt ihnen einfach, dass sie nicht kommen sollen“. Die interne Aufsichtsbehörde des US-Heimatschutzministeriums hatte zuvor ein verheerendes Bild von den Lagern gezeichnet.