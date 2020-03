Archivierter Artikel vom 06.02.2020, 14:20 Uhr

Erfurt

Thüringer Ministerpräsident Kemmerich tritt zurück

Der Thüringer Ministerpräsident Thomas Kemmerich (FDP) will sein gerade erst erworbenes Amt wieder zur Verfügung stellen. „Der Rücktritt ist unumgänglich“, sagte der FDP-Politiker am Donnerstag in Erfurt.