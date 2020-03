Archivierter Artikel vom 07.02.2020, 01:42 Uhr

Erfurt

Thüringer CDU will bei Neustart zunächst Wege im Parlament ausloten

Die Thüringer CDU will zunächst innerhalb der parlamentarischen Möglichkeiten nach Wegen aus der Krise in dem Bundesland suchen. Wenn das nicht möglich sei, seien Neuwahlen unausweichlich, sagte CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer in der Nacht zum Freitag nach stundenlangen Beratungen in Erfurt.