Erfurt

Thüringen will Mundschutzpflicht gegen Corona einführen

In Thüringen soll ab Freitag in allen Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr eine Maskenpflicht gelten. Das sagte Regierungssprecher Günter Kolodziej am Montagabend der Deutschen Presse-Agentur. Zuvor hatte die „Thüringer Allgemeine“ (Dienstag) berichtet.