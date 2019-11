Los Angeles

Tesla will Elektro-Pickup vorstellen

Tesla-Chef Elon Musk will seinen Plan für die Attacke im wichtigsten Markt amerikanischer Autokonzerne präsentieren. Musk kündigte die Premiere eines elektrischen Pickups von Tesla an. Die schweren Wagen mit meist offener Ladefläche sind der zentrale Geldbringer für Ford, General Motors und Fiat Chrysler in den USA. Musk gab dem Tesla-Pickup den Namen „Cybertruck“ und versprach ein futuristisches Design. Außerdem soll der Wagen auch ungewöhnliche Funktionen wie einen eingebauten Kompressor für den Betrieb von Druckluft-Werkzeugen haben.