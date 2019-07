Köln

Terrorverdacht: Razzien gegen islamistische Gefährder

Die Polizei führt seit den frühen Morgenstunden Razzien in Nordrhein-Westfalen gegen Gefährder aus dem islamistischen Umfeld durch. Diese seien durch Hinweise von Sicherheitsbehörden veranlasst worden, wie die Kölner Polizei mitteilte. Der Fokus liege auf einer Wohnung in Düren – auch in Köln seien Wohnungen durchsucht worden. Hier wolle die Polizei nach „konkreten Anhaltspunkten für eine Anschlagsplanung“ suchen. Genauere Details lagen zunächst nicht vor.