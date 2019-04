Rom

Tausende protestieren mit Greta Thunberg in Rom

Tausende Menschen haben in Rom mit der schwedischen Klimaaktivistin Greta Thunberg für mehr Klimaschutz protestiert. Man werde den Kampf fortsetzen, versprach die 16-Jährige auf der zentralen Piazza del Popolo, wo sie von der Menge mit Jubel begrüßt wurde. Wochen oder Monate reichten nicht aus; es brauche Jahre, um etwas zu verändern, machte Thunberg klar. „Mit Greta retten wir den Planeten“, skandierten die Teilnehmer. Eine Sprecherin der „Fridays for Future“-Bewegung in Italien sprach von rund 25 000 Teilnehmern.